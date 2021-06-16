'Kısa Çalışma Ödeneği' üzerinden devleti dolandırdılar: Gözaltına alınanlar arasında MHP'li milletvekili de var

Erciş’te “Kısa Çalışma Ödeneği”ni paravan şirketler üstünden sigortalı gösterdikleri kişilere ödeme yapılmasını sağlayan isimlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında MHP’nin 27’nci dönem Milletvekilli adayı Şahin Yağar da bulunuyor.

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce “Nitelikli Dolandırıcılık” (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık) soruşturması yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Dosya kapsamında korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla çıkartılan 4447 sayılı kanunla, salgın süresince işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen ‘Nakdi Ücret Desteği’ ödemesini gerçek hak sahipleri yerine, anlaşmalı oldukları ve toplam 10 şirket bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırarak ‘Nakdi Ücret Desteği’ ödemelerinden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılmasına ve kamunun zarara uğratılmasına sebep olmuştur” denildi.

4 kişi aranıyor

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi: “Ayrıca yapılan bu ödemenin büyük bir kısmını sigortalı gösterdikleri kişilerden talep ederek aldıklarına dair tespitler bulunan, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 34 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilimiz merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Aranan 4 kişinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.