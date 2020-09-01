Kısa çalışma ödeneği uzatıldı ama işten çıkarma yasağı 17 Eylül'de bitiyor

İki ay daha uzatılmasına karar verilen kısa çalışma ödeneğiyle ücretlerin yüzde 60’ı alınırken, emeklilik prim ödemeleri yapılmıyor. İşten çıkarma yasağı ise 17 Eylül’de sona erecek.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, kısa çalışma ödeneğini iki ay daha uzatan karar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için ödeneğin süresi 2 ay daha (eylül ve ekim) uzatıldı. Halen kısa çalışma ödeneği almakta olan işçiler, işverenleri vazgeçmezse yine bu ödeneği almaya devam edecek. 30 Haziran sonrasında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bu ödenekten yararlanan işçiler, eğer aradaki fark işveren tarafından karşılanmıyorsa düşük ücret almaya devam edecek.

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ına denk geliyor. Bu şekilde hesaplanan ödenek, aylık brüt asgari ücret tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Bu süre içerisinde işçinin emeklilik prim ödemeleri de dondurulacak. Bu ödenekten yararlanan işçiler yıllık izinlerini de kullanamıyor.

İşten çıkarma yasağı kalkıyor

Hükümet pandeminin yoğun olduğu dönemde işverene işçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi vermişti. Bu işçilere işsizlik sigortası fonundan aylık 1168 lira ödeme yapılıyordu. Şimdiye kadar kısa çalışma ödeneği süresi uzatılırken, işten çıkarma yasağı da uzatılmıştı.

Yasada da cumhurbaşkanına bu süreyi 30 Haziran 2021’e kadar da uzatma yetkisi verilmişti. Ancak dün sadece kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. İşten çıkarma yasağı ile ilgili herhangi karar yayımlanmadı. İşten çıkarma yasağı 31 Temmuz’da alınan karar ile 17 Ağustos’tan itibaren bir ay uzatılmıştı. Bu süre 17 Eylül’de dolacak.