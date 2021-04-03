Kısa çalışma ödeneği sona erdi, Do&Co ve Onur Air çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart’ta sona ermesinin ardından bazı şirketler çalışanlarını ücretsiz izne göndermeye başladı.

AirportHaber’de yer alan habere göre THY’nin ikram şirketi Do&Co personelini ücretsiz izne çıkardı. Do&Co daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyordu. Belirsiz süreyle ücretsiz izne çıkarılan Do&Co çalışanları günlük 44 lira 15 kuruş ücret alacak.

Onur Air'de de ücretsiz izin

Öte yandan havacılık sektörünün bir başka şirketi, Onur Air de tüm personelini ücretsiz izne çıkardı. Turizmgazetesi’nin haberine göre Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun imzasıyla personele gönderilen yazıda, şirketin ekonomik olarak sarsıldığı ve mücadele çalıştığı belirtildi.

Şirketin 15 Nisan’da yeni bir durum değerlendirmesi yapacağı ve gelişmeleri çalışanlarla paylaşacağı da ifade edildi.