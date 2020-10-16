Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek

Koronavirüs salgını kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında getirilen kısa çalışma ödeneğinin süresi konusunda Cumhurbaşkanı'na Haziran 2021'e kadar yetki veriliyor. Vergi ve SGK prim borçları konusunda yapılandırma çalışması yürütülüyor ve Meclis'teki görüşmelerde bu çalışma dahil edilecek.

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk tarafından Meclis Başkanlığı'na verilen "İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören" teklifle yeni ekonomik tedbirler getiriliyor.

Altın-döviz vergi muafiyeti

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; sısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığına verilen yetki, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılıyor.

Yurt dışından altın-döviz gibi ekonomik araçların Türkiye'ye getirilmesinin önü açılıyor. Yurt dışından getirilen ve yurt içinde kayıtlı olmayan (yastık altı) döviz ve altın kayıt altına alınması halinde vergi alınmayacak. Bu şekilde döviz ve altını kayıt altına alanlardan 30 Haziran 2021'e kadar vergi alınmayacak.

Konaklama vergisi 2022'ye uzatıldı

Turizm sektörünün beklediği ‘konaklama vergisi' konusunda süre uzatımı geldi. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye uzatılıyor.

"Evlerinde ürettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanlar da gelir vergisinden muaf olacak.

"Kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriliyor.

"Cumhurbaşkanına yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 5 puan indirme tekrar eski seviyesine getirme yetkisi veriliyor.

"Jokeyler, jokey yardımcılarından ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden yüzde 20 oranında kesinti yapılması 31 Aralık 2025 tarihine kadar erteleniyor."