Kısa-ca Öğrenci Filmleri Festivali

9. Kısa-ca Ulusal Öğrenci Filmleri Festivali, 1-4 Nisan 2009 tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi’nde yapılacak.



Kurmaca, belgesel ve deneysel dallarında son iki yılda ön lisans-lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından çekilen kısa filmler, 10 Mart 2009 tarihine kadar festival merkezine ulaştırılabilir.



Festival kapsamında, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçmiş olan tüm filmlerin gösterimleri yapılacak. 9’uncu Kısa-ca Ulusal Öğrenci Filmleri Festivali kapsamında yapılacak yarışmada ise her dalda birinci gelen öğrencilere sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller verilecek.



Festivalde ayrıca kısa film ve sinema üzerine fikir paylaşımlarının sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecek.



Festival Resmi Sitesi: www.kisaca.selcuk.edu.tr

