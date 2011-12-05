T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kısa boyun sebebi genlerdeki boşluklar

Sonuçları American Journal of Human Genetics dergisinde yayımlanan araştırma, insanların boyunu, genlerdeki yapı taşlarındaki değişikliğin değil, boşlukların belirlediğini o

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Sonuçları American Journal of Human Genetics dergisinde yayımlanan araştırma, insanların boyunu, genlerdeki yapı taşlarındaki değişikliğin değil, boşlukların belirlediğini ortaya çıkardı.
 


Araştırmada, binlerce kişinin genetik özellikleri ile boyu arasındaki ilişkiye bakıldı.


Gen kopya sayısını (CNV) mercek altına alan bilimciler, boyları ortalamanın altında olanlarda CNV'nin de düşük olduğunu gördü.


Bilim insanları boy konusunda genetik mutasyonlardan ziyade gen kopyalarındaki eksikliklerin etkili olduğunu bildirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24