Kısa boyun sebebi genlerdeki boşluklar

T24 - Sonuçları American Journal of Human Genetics dergisinde yayımlanan araştırma, insanların boyunu, genlerdeki yapı taşlarındaki değişikliğin değil, boşlukların belirlediğini ortaya çıkardı.
Araştırmada, binlerce kişinin genetik özellikleri ile boyu arasındaki ilişkiye bakıldı.
Gen kopya sayısını (CNV) mercek altına alan bilimciler, boyları ortalamanın altında olanlarda CNV'nin de düşük olduğunu gördü.
Bilim insanları boy konusunda genetik mutasyonlardan ziyade gen kopyalarındaki eksikliklerin etkili olduğunu bildirdi.