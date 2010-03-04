Kış Tatbikatı'nı sivillerin izlemesi planlanmamıştı

T24 - Erzincan'daki Ergenekon soruşturmasının birinci şüphelisi 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in sorumluluğundaki Kış Tatbikatı'nı Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın izlemeyeceği yönündeki haberler üzerine Genelkurmay Başbakanlığı internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başlangıçtan itibaren bu Tatbikatın Basına Kapalı olarak ve Seçkin Gözlemci Gününe sadece Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı katılacak şekilde icra edilmesi planlanmıştır" denildi.



Genelkurmay Başkanlığı açıklaması şöyle:



1.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından olan KIŞ-2010 Tatbikatı, 3'üncü Ordu Komutanlığı koordinatörlüğünde, 9'uncu Kolordu Komutanlığı tarafından, 01-05 Mart 2010 tarihleri arasında, Akbaba/Kars Atış ve Tatbikat bölgesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da katılımıyla, müşterek, fiili ve atışlı olarak icra edilmektedir.



2.Tatbikatın maksadı; birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, giyim, ikmal ve bakım faaliyetleri gibi temel komular üzerinde eğitimlerini ve beka kabiliyetini geliştirmektir.



3.Başlangıçtan itibaren bu Tatbikatın Basına Kapalı olarak ve Seçkin Gözlemci Gününe sadece Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı katılacak şekilde icra edilmesi planlanmıştır.



4.Tatbikata 1574 personel, 7 uçak ve 14 helikopter katılmaktadır.





Orgeneral Berk, dün Kars'a gelerek arazide bulunan askeri birlikleri denetledi. 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Tevfik Özkılıç'ın sevk ve idaresindeki tatbikat, geceyarısından itibaren top atışları ile başladı.



Tatbikatın karlı bölümleri de Sarıkamış yakınındaki Allahuekber Dağları'nda icra edilecek. Tatbikatta, birliklerin kış koşulları altında savaş yetenekleri denenecek.



Tatbikat için Kars-Erzurum karayolunun 10. kilometresinde askeri birlikler konuşlandı.



Cumhuriyet köyünde yaşayan Salman Samancı, 1969 yılından beri bölgede tatbikat yapıldığını belirterek, bununla çok gururlandıklarını söyledi. Samancı, tatbikat süresince askerlerin köyde sağlık taraması yaptığını, veteriner hekim gönderip hayvanlarını muayene ettirdiklerini ve daha birçok yardımda bulunduklarını ifade etti.



Allahuekber Dağları'nda 22 Aralık 1914'te başlayıp 5 Ocak 1915'te sona eren Osmanlı-Rus savaşı sırasında Genelkurmay kayıtlarına göre 60 bin asker, tek kurşun atmadan donarak şehit düşmüştü.



Gazeteciler köy sınırları dışına çıkarıldı



Cumhuriyet Köyü yakınına konuşlanan birlikler son hazırlıklarını yaparken, görüntü almak isteyen basın mensupları köy dışına çıkarıldı. Askerler, önce gazetecileri tatbikat için konuşlanan askeri birliklerin giriş kapısı olan nizamiyeden uzaklaştırdı. Daha sonra kurulan barikatla sadece köylülerin girişine izin verildi. Basın mensuplarının Cumhuriyet köyüne 9 kilometreden fazla yaklaşmasına izin verilmedi.





2006'da Erdoğan da katılmıştı



2006 yılındaki tatbikata Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'le birlikte kamuflaj elbisesi giyerek katılmıştı.