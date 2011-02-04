Kış saati uygulaması kalkıyor mu?

T24 - TBMM Dilekçe Komisyonunda, kış saati uygulamasının tamamen kaldırılması ya da 3 aya indirilmesi konusunda tavsiye kararı alındı.

Komisyon, AKP Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman başkanlığında toplanarak, alt komisyon raporlarını ele aldı.

Kış saati uygulamasının dünyanın her ülkesinde uygulanan bir yöntem olmadığını belirten Akman, 'Konuyla ilgili teknik kuruluşlarımız bir tarihte 'artık son defa kış saati uygulamasının yapılacağını' söylemiş oldukları halde daha sonra buna bir şekilde devam edildiğine şahit olduk. Şimdi bunun tamamen kaldırılması veya senenin 3 ayında uygulanması konuşuluyor. Bunları kurumlarımıza öneri olarak götüreceğiz. Öyle zannediyorum ki bundan sonra kış saati uygulamasıyla ilgili bir değişikliğe gidilecek' diye konuştu.

Akman, 3 ay olarak uygulanması halinde Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayacağını belirterek, şunları söyledi:

'Bu 3 ayda Türkiye'nin batısında kış saati uygulaması yapılmadığı zaman biraz erken bir saatte işe başlama durum söz konusu olabilirken, doğu bölgesi için biraz daha makul bir saat söz konusu olabiliyor. Bununla ilgili bir teknik düzenleme yapılmasına ihtiyaç var. Esasında hiç uygulanmasa da ülkenin çok fazla bir kaybının olmayacağı gibi bir durum söz konusu. Bazen elektrik tasarrufundan bahsediliyor ama mesai saatlerinin ayarlanmasıyla bunu telafi etmek mümkün olacak. Gelecek sene bunun uygulanması mümkün ancak, kararı idare verecek. Biz gelen talepler üzerine aldığımız teknik bilgiler çerçevesinde bu kanaate vardık.'

Uygulama hayata geçtiği takdirde memurların mesai saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Akman, 'Hayır. Saatler her zaman aynı kalır. Devlet Memurları Kanunu'ndan kaynaklanan haklar var. Yalnız yarım saat, bir saat öne alınması tarzında uygulanabilir. Şimdi de Türkiye'nin değişik şehirlerinde değişik saatlerde mesailer başlatılabilmektedir zaten' dedi.

Toplantıda, kış saati uygulamasının tamamen kaldırılması ya da 3 aya indirilmesi konusunda tavsiye kararı alındı.



