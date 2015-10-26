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Yaşam

'Kış saati' 250 liradan etti

Havalimanına giden servis otobüsünü kaçıran Nilay Arabacı taksiye 250 lira ücret ödedi

26 Ekim 2015 01:03

Mersin’de öğretmenlik yapan Nilay Arabacı, kuzeninin İstanbul’daki düğününe katılmak için Adana Havalimanı’ndan kalkacak uçaktan gidiş-dönüş 180 TL'ye bilet aldı. Saat kargaşası nedeniyle havalimanına giden servis otobüsünü kaçıran Nilay Arabacı taksiye 250 lira ücret ödemek zorunda kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye, kış saati uygulamasına 1 Kasım’da yapılacak seçimler nedeniyle 8 Kasım’da geçiş yapacak. Ancak, otomatik saat dilimi kullanan akıllı cep telefonlarının kış saati uygulaması nedeniyle saatleri otomatik olarak 1 saat geri alması bazı karışıklıklara neden oldu. 

Mersin’de öğretmenlik yapan Nilay Arabacı da saat kargaşasının kurbanı oldu. Arabacı, bugün Adana Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek için 10.45 uçağına gidiş dönüş 180 lira ödeyerek bilet aldı. Mersin’den Adana’ya gidecek servis otobüsüne binmek için durağa geldiğinde otobüsün 45 dakika önce kalktığını öğrenen Nilay Arabacı, uçağı kaçırmamak için taksiye binerek Adana Havalimanı’na gitti ve 250 lira taksi ücreti ödedi. 

Nihal Arabacı, saat kargaşası nedeniyle bazı yolcularla birlikte kendisinin de mağdur olduğunu, İstanbul’a gidiş- dönüş uçak biletinden daha fazla taksiye ücret ödemek zorunda kaldığını söyledi.

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