-KIŞ OYUNLARI ERZURUM'DA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade Erzurum-2011) yarın başlıyor. ''Anadolu'nun zirvesinde buluşalım'' sloganıyla dünyanın dört bir yanından üniversiteli sporcuları davet eden Universiade Erzurum-2011, yarın başlayıp 6 Şubat Pazar günü sona erecek. Üniversite (University) ve olimpiyat (Olympiad) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen Universiade'da (Üniversite Oyunları), 58 ülkeden 3 bine yakın sporcu madalya mücadelesi verecek. İlki 1960 yılında Fransa'nın Chamonix kasabasında düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, bugüne kadar 14 farklı ülkede yapıldı, bugüne kadarki organizasyonlarda en fazla altın madalyayı, eski SSCB'nin de dahil olduğu Rusya kazandı. Fransa'daki organizasyon 5 dalda gerçekleştirilirken, oyunlara bugüne kadar en fazla İtalya (5) ev sahipliği yaptı. Şimdiye kadarki organizasyonlar içinde en fazla katılım, 50 ülkenin mücadele ettiği Avusturya-2005'teki oyunlarda olurken, en fazla sporcu sayısına ise 2 bin 500 civarında katılımın olduğu 2007'deki İtalya'da yapılan oyunlarda ulaşıldı. Universiade Erzurum-2011 ise katılımcı ülke ve sporcu sayısı bakımından rekor kıracak. -EN ÇOK SPORCU RUSYA'DAN- Oyunlarda, ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Tayvan, Moğolistan, Litvanya, Makedonya, Malezya, Meksika, Moldova, Monaco, Karadağ, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Kolombiya, Norveç, Hırvatistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Danimarka, Rusya, Estonya, San Marino, Finlandiya, Fransa, Slovakya, Almanya, Slovenya, Büyük Britanya, Güney Afrika, Yunanistan, Macaristan, İspanya, İsveç, İran, İsviçre, İrlanda, Suriye, İtalya, Tayland, Japonya, Kazakistan, Ukrayna, Letonya, ABD, Lübnan ve Venezuela madalya mücadelesi verecek. Oyunlara katılacak en kalabalık milli takım kafilesi, 176'sı sporcu, 81'i yönetici olmak üzere toplam 257 kişiyle Rusya'ya ait. Rusya'yı, 153 sporcu ve 52 yöneticiyle Türkiye takip ediyor. Türkiye, oyunlarda 74 bayan, 79 erkek sporcuyla bütün branşlarda mücadele edecek. Türk Milli Takımı'nda bireysel sporlarda en fazla sporcu 18 ile snowboardda yer alırken, Türkiye'nin kuzey kombinede 1 milli sporcusu bulunuyor. Kayakla atlama ve kuzey kombinede Türk bayan sporcu yarışmayacak. Oyunlarda, Türkiye'den sonra en kalabalık milli takım kafilesi, 102 sporcu, 42 yönetici ile Kanada'ya ait. Azerbaycan, Bosna Hersek, Monaco, Meksika, Karadağ, Malezya, Danimarka ve Tayvan ise oyunlara sadece 1'er sporcuyla katılacak. -GÖRKEMLİ AÇILIŞ- ''Anadolu'nun zirvesinde buluşalım'' sloganıyla dünyanın dört bir yanından üniversiteli sporcuları davet eden Universiade Erzurum-2011, yarın saat 19.30'da görkemli bir açılış töreniyle başlayacak. Cemal Gürsel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek açılış töreninde sergilenecek gösterinin ana temasını, Anadolu medeniyetleri, Anadolu'nun seçkin kişileri ve Anadolu kültürünün özellikleri oluşturacak. Organizasyonun açılış ve kapanış törenleri için özel inşa edilen stadyumdaki tören, tüm dünyada canlı yayınlanacak. Açılış ve kapanış törenlerinde sahne alacak Anadolu Ateşi dans topluluğu, muhteşem bir görselliği olan ''Doğunun Kapıları'' gösterisiyle izleyenleri büyüleyecek. 650'sini dansçıların oluşturduğu bin 150 sanatçının gösterisi, Türkiye'nin ve Erzurum'un kültürel özelliklerini ön plana çıkarır nitelikte olacak. Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin ve ulusların folklorik kültürleri ve bugünün modern Türkiye'sinin hikayelerinin anlatılacağı gösteride, Anadolu halkının karakterini oluşturan arkadaşlık, dayanışma, hoşgörü ve barışçıllığı da öykülerle anlatılacak. -TÜRK BAYRAĞI'NI OGLAGO, MEŞALEYİ 4 MİLLİ SPORCU TAŞIYACAK- Açılış töreninde, Türk bayrağını kayaklı koşuda mücadele edecek Sabahattin Oglago taşıyacak. Universiade Erzurum-2011 meşalesi ise Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 84 kiloda dünya şampiyonu grekoromen stil güreşçi Selçuk Çebi, dünya şampiyonasında sayı kraliçesi unvanını elde eden voleybolcu Neslihan Darnel ve 2008 Pekin Paralimpik Olimpiyatı'nda şampiyon olan bedensel engelli okçu Gizem Girişmen'in elinde olacak. Törende, sporcu andını milli kayakçı Tuğba Daşdemir, hakem andını ise buz hokeyi uluslararası hakemi Ece Esen okuyacak. -ARTİSTİK PATİNAJA YOĞUN İLGİ- Açılış töreninin biletleri kısa sürede satılırken, müsabakalar arasında en erken tükenen biletler, artistik patinajın oldu. Sporseverler, artistik patinajın ardından en fazla kayakla atlama, snowboard ve buz hokeyine ilgi gösterdi. -MASKOT ''KANKA'', LOGO- Oyunların logosu, 3 bölümden oluşuyor. Üstte, Çifte Minareli Medrese'nin çengel motifiyle stilize edilerek birleştirilen, Universiade organizasyonunun baş harfi olan ''U'' harfi, ortada Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) markasının beş kıtayı temsil eden yıldızları, altta ise organizasyonun adının geçtiği ''logotype'' alanı bulunuyor. Logoya ilham veren Çifte Minareli Medrese, Erzurum'un Selçuklular'dan kalan ve dünyada eğitim veren en eski medreselerden biri olmasının yanı sıra Anadolu'nun ilk üniversitesi sayılmasıyla da dikkati çekiyor. Oyunların maskotu Kanka, çift başlı kartalı sembolize ediyor. Selçuklu Devleti ve daha eski Türk devletlerinde kullanılan bu figür, güç ve kudret ile doğu ve batı hakimiyetinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Maskota verilen isim ''Kanka'' ise dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik anlamlarını taşıyor.