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Spor

Kış Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı; Türkiye 8 sporcuyla katılıyor

Türkiye, 4 dalda 8 sporcu gönderiyor

01 Şubat 2018 19:31

Güney Kore'nin PyeongChang, Gangneung, Jeongseon bölgelerinde düzenlenecek olan 18. Kış Olimpiyat Oyunları, 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Sapporo 1972 Kış Olimpiyat Oyunları ve Nagano 1998 Kış Olimpiyat Oyunları’nın ardından Uzak Doğu'da düzenlenecek üçüncü kış Olimpiyatı olacak PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatlarının ardından, PyeongChang 2018 Paralimpik Kış Oyunları ise 9-18 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

Yaklaşık 100 ülkeden 5 bine yakın sporcu, idareci ve teknik ekibin katılması beklenen Oyunlarda 7 dalda 15 kış sporu yer alacak. 

Türkiye, 8 sporcuyla olimpiyatlarda sahne alacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, 9-25 Şubat'ta Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na Türkiye, 5 erkek 3 kadın olmak üzere 8 sporcuyla katılacak. Oyunlarda 4 branşta yarışacak Türk Milli Takımı, aynı zamanda bir ilke de imza atacak. Türkiye oyunlara, tarihinde ilk kez kayakla atlama dalında sporcu gönderecek.

Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) duyurduğu listede Türkiye adına yarışacak sporcular şunlar:

Alp disiplini: Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman

Kayakla atlama: Fatih Arda İpcioğlu

Artistik buz pateni, buz dansı: Alper Uçar, Alisa Agafonova

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