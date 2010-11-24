'Kış öksürükleri kanser habercisi olabilir'

T24- Sağlık uzmanlarına göre, iyileşmeyen öksürükler daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir. İngiltere Eczacılar Odası'ndan uzmanlar uzun süren öksürüklerin kronik göğüs hastalığı ve hatta kanser işareti olabileceğini söylüyor.



Hastalığı erken teşhis etmenin, tedavi ihtimalini artıracağına dikkat çekiliyor. Bu çerçevede, eczacılardan devam eden öksürüğü olan hastaları doktora yönlendirmeleri istendi.



'Yorgunluk ve nefes darlığına dikkat'



Kış aylarında milyonlarca kişi enfeksiyon kaynaklı göğüs rahatsızlığı yaşıyor ancak bu rahatsızlıkların çoğu birkaç gün ya da hafta içerisinde iyileşiyor. Ancak Birleşik Krallık Eczacılar Odası'na göre bu rahatsızlıklardan bir kısmı akciğer kanserinin erken belirtileri olabilir.



Birkaç haftadan uzun süren, yorgunluk ve nefes darlığının da yaşandığı öksürükler doktor tarafından görülmeli. Eczacılar Odası'nın yönetim kurulu üyelerinden Graham Phillips yaptığı açıklamada, "Bir çok kişi öksürük ilacı alıyor ya da yorgun hissettikleri için demir hapı kullanıyor, eğer nezle ve grip benzeri belirtiler bir türlü geçmiyorsa, sesiniz kısılıyor ya da yorgun hissediyorsanız, reçetesiz satılan ilaçları almak yerine eczacınıza danışın" dedi.

Erken teşhis kritik

Akciğer kanserinin tedavisinin önündeki en büyük zorluk, belirtiler ortaya çıktığında hastalığın ilerlemiş olması. Roy Castle Akciğer Kanseri Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya göre, ankete katılanların yalnızca üçte biri öksürükle akciğer kanseri arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Devam eden öksürüğü endişe verici bulanların oranı ise % 11. Vakfın yöneticilerinden doktor Jesme Fox, kampanyanın erken teşhisi yaygınlaştırıp, daha fazla hayatın kurtarılabilmesini sağlayacağını söylüyor.







(BBC Türkçe'nin haberi)





