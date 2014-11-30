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Yaşam

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor, uymayana 519 lira ceza...

1 Aralık'tan itibaren, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek

30 Kasım 2014 11:56

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 4 milyondan fazla ticari aracın kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2 yıl önce yürürlüğe giren “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik”e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 519 lira para cezası uygulanacak.

Yönetmelikteki kış lastiği takma zorunluluğu, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Hava şartlarına bağlı olarak söz konusu süre, bakanlık tarafından 1 ay uzatılabilecek. Bu kurala uymayan araçların işletmecilerine 519 lira para cezası ve ceza puanı yaptırımı uygulanacak.

 

Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek

 

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkili ekipler, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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