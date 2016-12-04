Kış lastiği kullansaydı cezası azalacaktı

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, trafik kazası yaparak arabasına aldığı iki kişiden birinin ölümüne sebep olan sürücü için verdiği 2 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezasında kış lastiği kullanmadığı için indirime gitmedi. Mahkeme başkanı sanığa, "Kış lastiğin olmadığı için 'bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan' ceza veriyoruz. Kış lastiğin olsaydı cezan daha az olacaktı" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nurettin Arkan'ın haberine göre, Isparta’da Çaltı köyünden, 4 Ocak sabahı otomobiliyle Yalvaç'a giden Ahmet Orhan Özdamar (25), kar yağışı altında bekleyen Mehmet Şal (85) ile eşi Alime Şal'ı (75) otomobiline aldı.

Ancak otomobil bir süre sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Alime Şal ile Ahmet Özdamar hafif yaralanırken, ağır yaralana Mehmet Şal hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Orhan Özdamar hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Özdamar’a 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı sanığa, "Kış lastiğin olmadığı için 'bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan' ceza veriyoruz. Kış lastiğin olsaydı cezan daha az olacaktı" dedi.