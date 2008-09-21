T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kış koleksiyonu hazır

Raşit Bağzıbağlı, moda dünyasında babası Derviş Bağzıbağlı ile birlikte süprizler yapmaya hazırlanıyor

21 Eylül 2008 03:00

Geçtiğimiz aylarda Paris Hilton'un Türkiye seyahatinde giydiği kıyafetleri hazırlayan genç modacı Raşit Bağzıbağlı, moda dünyasında babası Derviş Bağzıbağlı ile birlikte süprizler yapmaya hazırlanıyor.

Derviş Bağzıbağlı, geçtiğimiz günlerde Teoman'nın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda senfoni orkestrasıyla verdiği konserde giydiği smokini de hazırlamıştı. Kış koleksiyonunun hazırlıklarına başlayan Raşit Bağzıbağlı, "Yaşım genç ama bu işe yabancı değilim. Bağzıbağlı 50 yıllık bir kumaş markası. Ben de Derviş Bağzıbağlı’nın oğlu olarak zaten çekirdekten yetiştim" diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24