Kış koleksiyonu hazır

Geçtiğimiz aylarda Paris Hilton'un Türkiye seyahatinde giydiği kıyafetleri hazırlayan genç modacı Raşit Bağzıbağlı, moda dünyasında babası Derviş Bağzıbağlı ile birlikte süprizler yapmaya hazırlanıyor.



Derviş Bağzıbağlı, geçtiğimiz günlerde Teoman'nın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda senfoni orkestrasıyla verdiği konserde giydiği smokini de hazırlamıştı. Kış koleksiyonunun hazırlıklarına başlayan Raşit Bağzıbağlı, "Yaşım genç ama bu işe yabancı değilim. Bağzıbağlı 50 yıllık bir kumaş markası. Ben de Derviş Bağzıbağlı’nın oğlu olarak zaten çekirdekten yetiştim" diyor.



