Kış geri geri geliyor, kar yağacak

T24 - Türkiye, yarın Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların ülke genelinde 5 ila 7 derece azalması beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yer yer kar görülecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarın öğle saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havaya rağmen, hava sıcaklıkları yarın kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.

Ancak Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yurt, Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı sabah saatlerinden itibaren Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Pazar günü ise, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (5 ila 7 derece) azalacak. Soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasına kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.



Kış geri geliyor, kar yağacak

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yarın akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile gece ve Cumartesi sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların, Pazar günü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, Pazartesi ve Salı günü iç ve doğu bölgelerde görülmesi tahmin ediliyor.



Grip uyarısı

Meteoroloji tarafından ayrıca hava sıcaklıklarının azalması ve karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların neden olabileceği ulaşımda aksamalar, gribal enfeksiyon gibi risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de vurgulandı.