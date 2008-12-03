Kış aylarında da ayak sağlığınıza özen gösterin

Memorial Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayfer Aydın Gazete Kadıköy’e yaptığı açıklamada, kış aylarında ayak sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında özet bilgi verdi.Özellikle hanımlar elbette çekici ve şık ayakkabılar giyinmek ister; ancak günlük yaşamda ve çalışırken daha rahat ve ortopedik ayakkabılar seçmek sağlıklı olanıdır. Tersi durumlarda kolaylıkla nasır gelişir. Mevsim de ayakkabı seçiminde önemlidir. Sıcak havalarda kapalı ayakkabılar giyinmek, hatta kış mevsiminde dahi uzun süre botların içinde ve havasız kalan terleyen ayaklarda mantar enfeksiyonu gelişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla yaz mevsiminde açık ayakkabılar tercih etmek; kış mevsiminde de eve girer girmez çorapları çıkarıp ayakların hava almasını sağlamak doğru olacaktır.Ayak mantar enfeksiyonları ayaklarda küçük sıyrık ve çatlaklar oluşturarak bakterilerin girişi için bir kapı oluşturur ve oluşan bu bakteriyel enfeksiyonlar mantar enfeksiyonu devam eden hastalarda tekrarlayıcı bir hal alıp hastanın mükerrer defalarda antibiyotik almasına neden olacaktır. Mantar enfeksiyonları bulaşma riski taşıdıkları için ortak kullanım alanlarını kullanmak (Havuz, sauna, buhar odaları) sosyal sorumluluk gerektir. Ayakkabı, çorap, havlu gibi kişisel eşyaları bulaşma riski taşıdığı için ortak kullanmayın.Tırnak bakımı temizliğin de önemli bir parçasıdır. Sağlıklı ve güzel tırnaklara kavuşmak doğru koşullarda yapılan manikür ve pedikür ile mümkündür. Ancak manikür pedikür aletlerinin ortak kullanımı, sağlık için uygun değildir. Diş fırçası ne kadar kişiye özel bir bakım aracı ise manikür pedikür setleri de kişiye özel olmalıdır.