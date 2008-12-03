Kış aylarında da ayak sağlığınıza özen gösterin

Ayağımızdaki bir nasır, tırnak batığı, topuk çatlağı veya ayak parmak aralarındaki mantar enfeksiyonları ayak sağlığımızı olumsuz etkiler. Yaz aylarında estetik kaygılar nedeni ile daha çok özen gösterdiğimiz ayak sağlığına kışın da dikkat etmemiz gerekli.
Doğru ayakkabıyla parmaklarınızı koruyun
Yüksek topuk sevene botoks dopingi!
Memorial Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayfer Aydın Gazete Kadıköy’e yaptığı açıklamada, kış aylarında ayak sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında özet bilgi verdi. Eve gider gitmez çoraplarınızı çıkarıp ayağınızı havalandırın:
Özellikle hanımlar elbette çekici ve şık ayakkabılar giyinmek ister; ancak günlük yaşamda ve çalışırken daha rahat ve ortopedik ayakkabılar seçmek sağlıklı olanıdır. Tersi durumlarda kolaylıkla nasır gelişir. Mevsim de ayakkabı seçiminde önemlidir. Sıcak havalarda kapalı ayakkabılar giyinmek, hatta kış mevsiminde dahi uzun süre botların içinde ve havasız kalan terleyen ayaklarda mantar enfeksiyonu gelişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla yaz mevsiminde açık ayakkabılar tercih etmek; kış mevsiminde de eve girer girmez çorapları çıkarıp ayakların hava almasını sağlamak doğru olacaktır. Ayaklarınızla ilgili kişisel eşyalarınızı kimse ile paylaşmayın:
Ayak mantar enfeksiyonları ayaklarda küçük sıyrık ve çatlaklar oluşturarak bakterilerin girişi için bir kapı oluşturur ve oluşan bu bakteriyel enfeksiyonlar mantar enfeksiyonu devam eden hastalarda tekrarlayıcı bir hal alıp hastanın mükerrer defalarda antibiyotik almasına neden olacaktır. Mantar enfeksiyonları bulaşma riski taşıdıkları için ortak kullanım alanlarını kullanmak (Havuz, sauna, buhar odaları) sosyal sorumluluk gerektir. Ayakkabı, çorap, havlu gibi kişisel eşyaları bulaşma riski taşıdığı için ortak kullanmayın. Manikür ve pedikür aletleri de ortak kullanılmamalı:
Tırnak bakımı temizliğin de önemli bir parçasıdır. Sağlıklı ve güzel tırnaklara kavuşmak doğru koşullarda yapılan manikür ve pedikür ile mümkündür. Ancak manikür pedikür aletlerinin ortak kullanımı, sağlık için uygun değildir. Diş fırçası ne kadar kişiye özel bir bakım aracı ise manikür pedikür setleri de kişiye özel olmalıdır.