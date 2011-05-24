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Yaşam

KIRSTEN DUNST İSTANBUL'DA   İSTANBUL (A.A)

24 Mayıs 2011 21:41

-KIRSTEN DUNST İSTANBUL'DA   İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 -  64. Cannes Film Festivalinde ''Meloncholia'' filmindeki rolüyle ''En iyi kadın oyuncu'' ödülüne layık görülen Kirsten Dunst, Istancool Festivaline katılmak üzere Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla saat 17.20'de Nice'den İstanbul'a gelen Amerikalı oyuncu ve model Dunst, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.  ''Örümcek Adam'' film serisinde de rol alan Kirsten Dunst, Istancool Uluslararası Kültür Festivali çerçevesinde, Türk sinemasının genç oyuncularından Nurgül Yeşilçay'la birlikte bir panele konuk olacak.   -EFSANE GRUP ROXETTE TÜRKİYE'DE- Öte yandan, ''Listen To Your Heart'', ''It Must Have Been Love'' ve ''Joyride'' gibi parçalarıyla tanınan Roxette grubu da yarın akşam Küçükçiftlik Park'ta vereceği konser için İstanbul'a geldi.  İsveç'te 1980'li yılların sonunda müzik hayatlarına başlayan ve büyük bir çıkış yapan Marie Fredriksson ve Per Gessle'den oluşan efsanevi Roxette grubu, Atatürk Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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