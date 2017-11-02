Kırşehir'e şehit ateşi düştü

KIRŞEHİR, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun\'un (26) acı haberi, memleketi Kırşehir\'deki ailesine verildi.

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, PKK\'lı teröristleirin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Kırşehirli Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun\'un şehit olduğu haberi, Kuşdilli Mahallesi\'nde yaşayan anne Ayşe ve baba Recep Kavun\'a ulaştı. Aileye acı haber, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç tarafından verildi. Kırşehir Belediyesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalışan anne Ayşe ve işçi baba Recep Kavun, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılarak taziye çadırı kuruldu. Şehit Tayfun Kavun\'un 3 yıldır Hakkari\'de görev yaptığı, 4 ay önce ailesinin yanına gelerek iznini geçirdiği öğrenildi.

\'OĞULLARINI ZİYARETE GİDECEKLERDİ\'

Öte yandan, şehidin komşusu Duran Aslan, ailenin Neşet Ertaş Kültür Merkezi açılışında Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü ifade ederek, \"Kültür Merkezi açılışında Başbakan Yıldırım\'a, asker oğullarının yanına Hakkari\'ye gitmek istediklerini söylemişlerdi. Yetkililer de biletlerini almışlardı. Yakında Tayfun\'un yanına gideceklerdi\" dedi.



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