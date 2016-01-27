Kırşehir'deki olaylarda aynı 3 isim

Kırşehir'de 8 Eylül’deki PKK’yı protesto eylemleri sırasında, 30 yıldır faaliyet gösteren Gül Kitabevi ile HDP İl Binası, HDP İl Eşbaşkanı Avukat Saim Özdemir'in bürosu ve Diyarbakır Tatlı Salonu'nu yakan ve zarar veren 3 sanık, Yusuf Çay Ocağı’nı yağmalamaktan da yargılanıyor.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Kırşehir’de, geçen yıl şehirde Kürtlere ait Yusuf Çay Ocağı’nın yağmalanmasına ilişkin Şenol Kömcü, Yunus Sağır ve Ramazan Doğan isimli üç sanık hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar ve yasadışı gösteri” suçlarından dava açıldı. İddianamede saldırganların “ırk bakımından ayrılık gözeterek” davrandıkları belirtildi.

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İddianameye göre Ahi Evran Mahallesindeki Yusuf Çay Ocağı’nın önüne gelen Şenol Kömcü, Yunus Sağır ve Ramazan Doğan’ın ocağın camlarını kırdıkları, eşyaları dağıttıkları, masalara, sandalyelere, meşrubat şişelerine ve çay kazanına zarar verdikleri belirtildi. Doğan’ın ocağa ait buzdolabını pencereden aşağıya attığı, Kömcü’nün bir cismi yakıp içeriye fırlattığı ve parkeleri yaktığı kaydedildi. İddianamede, “Olayların başlaması ve eylemde bulunulan binaların seçilmesindeki niteliğe bakıldığında ırk bakımından ayrılık gözetilerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun oluştuğu” vurgulandı.

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Bu davadan tutuklu bulunan Kömcü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi gereğince “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten bir yıldan üç yıla, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan bir yıldan iki yıla, “yakarak mala zarar verme” suçundan sekiz aydan altı yıla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istendi. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten ötürü başkaca dosyalardan yargılanan Doğan ve Sağır’ın ise diğer üç suçtan ceza alması talep edildi. Sağır ve Doğan; şehirde aynı gün Gül Kitabevi, HDP il binası ve Diyarbakır Tatlı Salonu’nun ateşe verilmesi; Kömcü de Diyarbakır Tatlı Salonu ve HDP’nin yakılıp taşlanması davalarında sanık olarak yer alıyor.