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KIRŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ KIRŞEHİR (A.A)

13 Nisan 2011 22:09

-KIRŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ KIRŞEHİR (A.A) - 13.04.2011 - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gültekin Mahallesi yakınlarında Cemal Karakoç yönetimindeki 06 BN 0812 plakalı otomobil ile Hüseyin Koç yönetimindeki 40 S 0025 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Cemal Karakoç ile otomobildeki Medine Karakoç ve Hüseyin Karakoç olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 16 kişi yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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