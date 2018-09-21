Kırşehir'de müftü ilk resmi nikâhı kıydı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR İl Müftüsü Mehmet Yaman, geçen yıl müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk resmi nikâhı kıydı.

Kırşehir\'de yaşayan Mustafa Çoban ile Ayşegül Türkmen çiftinin nikâhları, İl Müftülüğü nikâh salonunda düzenlenen törenle kıyıldı. Evlendirme dosyası ile salona gelen İl Müftüsü Mehmet Yaman, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak \'Evet\' yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Aile cüzdanını çifte takdim eden Müftü Yaman, gelin ve damada Kuran\'ı Kerim hediye etti.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kırşehir\'de müftülük olarak ilk resmi nikâhı kıydıklarını ifade etti. Yaman, evliliğin insanın hayatındaki dönüm noktalarından birisi olduğunu dile getirip, bu yolda ilk adımı atan çifte evliliğin İslam dinindeki öneminden bahsetti ve ömür boyu mutluluklar diledi.



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