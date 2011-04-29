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Politika

KIRŞEHİR, KOCAELİ KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:16

-KIRŞEHİR, KOCAELİ KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, Kırşehir'in milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1-Abdullah Çalışkan      2-Muzaffer Aslan           DEMOKRAT PARTİ           1-Alaattin Yılmaz      2-Adem Özhan           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1-Cahit Gürses      2-Yılmaz Zengin           EMEK PARTİSİ           1-Hasan Altınışık      2-Resul Uyan           MİLLET PARTİSİ           1-Muzaffer Şimşek      2-Mahmut Ağca           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1-Zeynep Varnatopu      2-Ali Tuna           SAADET PARTİSİ           1-Necip Yavuz      2-Turgay Turgut           HALKIN SESİ PARTİSİ           1-Hüseyin Armağan      2-Mahmut Bektaş           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1-Metin Çobanoğlu      2-Ahmet Hakkı           DOĞRU YOL PARTİSİ           1-Hacı Kütük Ünal      2-Bahadır Sayıcı           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1-Ender Kendirli      2-Bektaş Tekin           MİLLIYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1-Asiye Kahraman      2-Murat Gözüküçük           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-Ozan Gürhan      2-Celalettin Gökmen           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1-Sedat Yalçın      2-Metin Nacioğlu           BAĞIMSIZ           -Faik Karadaş -KOCAELİ- Kesin aday listelerine göre, Kocaeli milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1-Nihat Ergün      2-Fikri Işık      3-Azize Sibel Gönül      4-Muzaffer Baştopçu      5-Zeki Aygün      6-İlyas Şeker      7-Mehmet Ali Okur      8-Sami Çakır      9-Ayşe Müge Olşen      10-Serkan Seyhan      11-Yalçın Coştur           DEMOKRAT PARTİ           1-Muhiddin Fuat Şengül      2-Fevzi Canbaz      3-Şükrü Gül      4-Selma Aydın      5-Cahit Barutçu      6-Erdoğan Uzun      7-Arzu Aykanat      8-Neriman Şerifoğlu      9-Nazmiye Köprülü      10-Coşkun Köseoğlu      11-Şenol Kalafat           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1-Hurşit Güneş      2-Mehmet Hilal Kaplan      3-Haydar Akar      4-Ömer Kurtaş      5-Tuba Aydın      6-Sadettin Yazıcıoğlu      7-Tahsin Tarhan      8-Mahmut Akyol      9-Ehlinaz Torun      10-Hamiyet Göksu      11-Ayhan Halavurta           MİLLET PARTİSİ           1-Ali Araba      2-Mesut Elmasulu      3-Arif Gökdemir      4-Kemali Taşkın Şen      5-Enver Göktepeli      6-Mustafa Soytürk      7-Ertuğrul Nabi Dağüstü      8-Ramazan Binbir      9-Hasan Topdemir      10-Musa Demiröz      11-Yusuf Ayverdi           SAADET PARTİSİ           1-Birol Aydın      2-Ahmet Kul      3-Sinan Ejderoğlu      4-Ruziye Tan      5-Ahmet Özen      6-Mehmet Kaymak      7-Zafer Mutlu      8-Mustafa Sezgin      9-Orhan Gökmen      10-İbrahim Altay      11-Fatih Yıldız           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1-Haci Cazim Gürbüz      2-Gürbüz Aslan      3-Ali Al      4-Özlem Özer      5-Muzaffer Nafiz Burdurlu      6-Orhan Yavuz      7-Zerrin Kılıçaslan      8-Turan Gündüz      9-Ali Atasoy      10-Sezai Ayaz      11-Ümit Özdemir           HALKIN SESİ PARTİSİ           1-Hüseyin Emre Bağce      2-Mehmet Batuk      3-Tülay Çırak      4-Mustafa Süreyya Susam      5-Arif Aküzüm      6-Sami Çakar      7-Mustafa Yaylak      8-Murat Köse      9-Atilla Ertuğrul      10-Yaşar Erdem      11-Çağlar Marangoz           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1-Lütfü Türkkan      2-Ruhi Çavdar      3-İsmail Kurt      4-Hilal Elmas      5-Çağdaş Duyar      6-Rıza Ağdağ      7-Mehmet Veysel Besnili      8-İsmail Okumuş      9-Filiz Kıymaz      10-Veysel Çelik      11-Hamit Kuş           DOĞRU YOL PARTİSİ           1-Musa Koç      2-İsa Gülsoy      3-Hüseyin Çimen      4-Murat Kurt      5-Mutlu Hoş      6-Özcan Sağlam      7-Ahmet Dünen      8-Bülent Ulusu      9-Veysel Emanet      10-Besim Çakır      11-Osman Demirbaş           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1-Mine Gültepe      2-Alpaslan Savaş      3-Barbaros Tantan      4-Yusuf Ziya Tom      5-Perihan Ok      6-Atila Işık      7-Mehmet Kılıç      8-Öner Ada      9-Emel Şahin      10-Mehmet Vahit Yılmaz      11-Cihat Özkal           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1-Mustafa Yıldırım      2-Hayri Öztürk      3-Ayhan Korkmaz      4-Hüseyin Baş      5-Recep Koçak      6-Ezo Topal      7-Adnan Menderes      8-Murat Er      9-Sadül Cebeci      10-Sedat Kara      11-Sertaç Fidan           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-Elvan Şahin      2-Bayram Kurtaran      3-Şemistan Subaşı      4-Feramuz Çakmak      5-Ali Rıza Ayman      6-Ziya Polat      7-Vedat Yıldırım      8-Hasan Cebeci      9-Turhan Yılmaz      10-Hasan Hüseyin Dede      11-Bilge Artik           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1-Yakup Kalmuk      2-Tülin Keçeci Güngör      3-Celal Yıldırım      4-Selman Gürpınar      5-Rıdvan Subaşı      6-Güldane Abay      7-Hasan Yıldız      8-Şeraza Nüvehan Sertoğlu Gedik      9-Gülbanu Erçetin      10-Tuncay Sayılgan      11-Yusuf Ünel           BAĞIMSIZ           -Mustafa Hekimoğlu      -Emrullah Bingöl      -Recai Alkan      -Selim Burak      -Aynur Akkemik      -Ahmet Odabaş

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