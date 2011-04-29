-KIRŞEHİR, KOCAELİ KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, Kırşehir'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1-Abdullah Çalışkan 2-Muzaffer Aslan DEMOKRAT PARTİ 1-Alaattin Yılmaz 2-Adem Özhan CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1-Cahit Gürses 2-Yılmaz Zengin EMEK PARTİSİ 1-Hasan Altınışık 2-Resul Uyan MİLLET PARTİSİ 1-Muzaffer Şimşek 2-Mahmut Ağca LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1-Zeynep Varnatopu 2-Ali Tuna SAADET PARTİSİ 1-Necip Yavuz 2-Turgay Turgut HALKIN SESİ PARTİSİ 1-Hüseyin Armağan 2-Mahmut Bektaş MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1-Metin Çobanoğlu 2-Ahmet Hakkı DOĞRU YOL PARTİSİ 1-Hacı Kütük Ünal 2-Bahadır Sayıcı TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1-Ender Kendirli 2-Bektaş Tekin MİLLIYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1-Asiye Kahraman 2-Murat Gözüküçük BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-Ozan Gürhan 2-Celalettin Gökmen DEMOKRATİK SOL PARTİ 1-Sedat Yalçın 2-Metin Nacioğlu BAĞIMSIZ -Faik Karadaş -KOCAELİ- Kesin aday listelerine göre, Kocaeli milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1-Nihat Ergün 2-Fikri Işık 3-Azize Sibel Gönül 4-Muzaffer Baştopçu 5-Zeki Aygün 6-İlyas Şeker 7-Mehmet Ali Okur 8-Sami Çakır 9-Ayşe Müge Olşen 10-Serkan Seyhan 11-Yalçın Coştur DEMOKRAT PARTİ 1-Muhiddin Fuat Şengül 2-Fevzi Canbaz 3-Şükrü Gül 4-Selma Aydın 5-Cahit Barutçu 6-Erdoğan Uzun 7-Arzu Aykanat 8-Neriman Şerifoğlu 9-Nazmiye Köprülü 10-Coşkun Köseoğlu 11-Şenol Kalafat CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1-Hurşit Güneş 2-Mehmet Hilal Kaplan 3-Haydar Akar 4-Ömer Kurtaş 5-Tuba Aydın 6-Sadettin Yazıcıoğlu 7-Tahsin Tarhan 8-Mahmut Akyol 9-Ehlinaz Torun 10-Hamiyet Göksu 11-Ayhan Halavurta MİLLET PARTİSİ 1-Ali Araba 2-Mesut Elmasulu 3-Arif Gökdemir 4-Kemali Taşkın Şen 5-Enver Göktepeli 6-Mustafa Soytürk 7-Ertuğrul Nabi Dağüstü 8-Ramazan Binbir 9-Hasan Topdemir 10-Musa Demiröz 11-Yusuf Ayverdi SAADET PARTİSİ 1-Birol Aydın 2-Ahmet Kul 3-Sinan Ejderoğlu 4-Ruziye Tan 5-Ahmet Özen 6-Mehmet Kaymak 7-Zafer Mutlu 8-Mustafa Sezgin 9-Orhan Gökmen 10-İbrahim Altay 11-Fatih Yıldız HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1-Haci Cazim Gürbüz 2-Gürbüz Aslan 3-Ali Al 4-Özlem Özer 5-Muzaffer Nafiz Burdurlu 6-Orhan Yavuz 7-Zerrin Kılıçaslan 8-Turan Gündüz 9-Ali Atasoy 10-Sezai Ayaz 11-Ümit Özdemir HALKIN SESİ PARTİSİ 1-Hüseyin Emre Bağce 2-Mehmet Batuk 3-Tülay Çırak 4-Mustafa Süreyya Susam 5-Arif Aküzüm 6-Sami Çakar 7-Mustafa Yaylak 8-Murat Köse 9-Atilla Ertuğrul 10-Yaşar Erdem 11-Çağlar Marangoz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1-Lütfü Türkkan 2-Ruhi Çavdar 3-İsmail Kurt 4-Hilal Elmas 5-Çağdaş Duyar 6-Rıza Ağdağ 7-Mehmet Veysel Besnili 8-İsmail Okumuş 9-Filiz Kıymaz 10-Veysel Çelik 11-Hamit Kuş DOĞRU YOL PARTİSİ 1-Musa Koç 2-İsa Gülsoy 3-Hüseyin Çimen 4-Murat Kurt 5-Mutlu Hoş 6-Özcan Sağlam 7-Ahmet Dünen 8-Bülent Ulusu 9-Veysel Emanet 10-Besim Çakır 11-Osman Demirbaş TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1-Mine Gültepe 2-Alpaslan Savaş 3-Barbaros Tantan 4-Yusuf Ziya Tom 5-Perihan Ok 6-Atila Işık 7-Mehmet Kılıç 8-Öner Ada 9-Emel Şahin 10-Mehmet Vahit Yılmaz 11-Cihat Özkal MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1-Mustafa Yıldırım 2-Hayri Öztürk 3-Ayhan Korkmaz 4-Hüseyin Baş 5-Recep Koçak 6-Ezo Topal 7-Adnan Menderes 8-Murat Er 9-Sadül Cebeci 10-Sedat Kara 11-Sertaç Fidan BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-Elvan Şahin 2-Bayram Kurtaran 3-Şemistan Subaşı 4-Feramuz Çakmak 5-Ali Rıza Ayman 6-Ziya Polat 7-Vedat Yıldırım 8-Hasan Cebeci 9-Turhan Yılmaz 10-Hasan Hüseyin Dede 11-Bilge Artik DEMOKRATİK SOL PARTİ 1-Yakup Kalmuk 2-Tülin Keçeci Güngör 3-Celal Yıldırım 4-Selman Gürpınar 5-Rıdvan Subaşı 6-Güldane Abay 7-Hasan Yıldız 8-Şeraza Nüvehan Sertoğlu Gedik 9-Gülbanu Erçetin 10-Tuncay Sayılgan 11-Yusuf Ünel BAĞIMSIZ -Mustafa Hekimoğlu -Emrullah Bingöl -Recai Alkan -Selim Burak -Aynur Akkemik -Ahmet Odabaş