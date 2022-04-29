Kırşehir'de yangın: 3 yaşındaki çocuk öldü 6 kişi dumandan etkilendi

Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Yenice Mahallesi üzerinde bulunan bir binanın birinci katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, bulunan Hacı Kablan (74), Aylin Su Kablan (4), 4 aylık Hacı Mehmet Kablan dışarı çıkabildi.

Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime Kablan; Gökhan Efe Kablan (8) ile İbrahim Kablan'ı (4) balkondan aşağı atarak kurtardı.

Dumandan etkilenen anne Selime Kablan, daha sonra evden dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken anne Selime Kablan'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayı anlatan görgü tanığı, "Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar" dedi. (iha)