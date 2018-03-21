Kırsaldaki çocuklara konser verip, operayı anlatıyorlar

Yaprak KOÇER/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü\'nün yürüttüğü kırsal bölgelerdeki çocukları operayla tanıştırmayı amaçlayan \'opera atölyesi\' projesi kapsamında mini opera orkestrası, Terme ilçesi Taşpınar Mahallesi\'ndeki ilkokulda konser verdi. Hayatlarında ilk defa obua, yan flüt, klarnet, korno, fagot gibi enstrümanları gören çocuklar şaşkınlık yaşadı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü\'nce özelikle kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara operayı tanıtmak amacıyla 2015 yılında \'Opera Atölyesi\' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında operada görevli sanatçılardan oluşan mini koro ve orkestra, okullara giderek çocuklara konser vermeye başladı. Bu kapsamda oluşturulan ekipler, şu ana kadar 14 bin 150 öğrenciye ulaştı.

Orkestra son olarak Terme İlçesi Taşpınar Mahallesi\'ne giderek 110 öğrencinin eğitim gördüğü Taşpınar İlkokulu\'nda mini bir konser verdi. Hayatlarında ilk defa obua, yan flüt, klarnet, korno, fagot gibi müzik aletlerini gören çocuklar, şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler, orkestranın çaldığı klasik eserleri dikkatle dinleyip, alkışlayarak tempo tuttu. Çocuklar, sanatçıların opera ile ilgili verdiği bilgileri dikkatle dinledi.

SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUK ORKESTRA ŞEFİ OLDU

5 kişilik ekibin çaldığı bir esere Suriyeli sığınmacı öğrenci Abdul Fettah Alşey, orkestra şefliği yaparak eşlik etti. Kollarını hareket ettirerek orkestrayı yöneten Abdul Fettah Alşey, \"Operadan geldiler çok güzel müzikler çaldılar. Çok mutlu oldum, çok eğlenceliydi. İlk defa bu müzik aletlerini gördüm\" dedi.

Öğrencilerden Şulenur Bülbül ise, \"Çok güzel çaldılar. Enstrümanlar çok güzeldi. Müzik aletlerinin isimlerini söylediler, bize anlattılar, çok beğendim\" diye konuştu. Medine Gürler de, \"Operadan gelmişler bize şarkılar çaldılar. İlk defa orkestra gördüm ve dinledim. Bizi çok mutlu etiler. Müzik aletleri de çok ilginçti. İlk defa onları yakından gördüm\" şeklinde konuştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürü Zerrin Karslı, eğitim etkinliklerine çok önem verdiklerini söyleyerek, \"Koro ve orkestradan oluşan ekiplerimiz okullara giderek operayı anlatıyorlar. Ses türleri, müzik aletlerini tanıtıp bilgi veriyorlar. Çocuklar, küçük yaşta operayı öğrensinler, bilgi edinsinler, bir fikirleri olsun istiyoruz. Okullarda koro ve orkestra üyelerini gören çocuklar sonra bize gelip operayı büyük bir salonda izleyebiliyor. Küçükken algıladığınız şeyler, yetişkinken algıladığınız şeylerden birkaç kat daha büyük oluyor. Bir yetişkin için küçük bir olay, bir çocuk için çok büyük bir olay olarak algılanıp etki edebiliyor. Bu noktada bu eğitim etkinliklerini çok önemsiyorum. Bu zamana kadar okullarımızda 14 bin 150 öğrenciye ulaşıp, bu etkinliği gerçekleştirdik\" dedi.

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