Kırsalda kadın girişimciliğin desteklemesi toplantısı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonu toplantısını, Kayseri\'de çeşitli kurumların yetkililerinin katılımı ile yaptı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonu toplantılarının Kayseri ayağı, Komisyon üyeleri Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkan, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu , Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı ve Kayseri\'deki Üniversite ve çeşitli kurumların temcilerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda konuşan Komisyon üyesi Emine Yavuz Gözgeç, \"Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz TBMM\'de 2009 yılında kanunla kurulmuş bir komisyondur. Ayrıca çeşitli alanlarda çalışan alt komisyonlar var. Kırsalda yaşayan nüfus neredeyse ülke nüfusunun üçte birini oluşturuyor ve kırsalda yaşayanların çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımızın kırsal alandaki çalışmaları hem mevsimlik tarım işçileri açısından mevcut hem de kırsalda yaşayanlar açısından. Kırsaldaki kadınlarımızın ekonomiye katkıda bulunması ve yaşadıkları bölgelerde girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilmeleri bu sadece girişimcilik içinde değil kırsalda yaşayanların kamu hizmetlerine ulaşmanın da kolaylaştırılmasıdır\" dedi.

Gözgeç, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü\'nün yapmış olduğu eğitim çalışmaları, Tarım İl Müdürlüklerinin kadın çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın kadın kooperatiflerine yönelik eğitim çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın kırsalda eko turizm çalışmaları gibi tüm bakanlıkların kadın girişimcilere yönelik, kırsaldaki kadınlara yönelik destek çalışmaları bulunduğunu bildirdi. Gözgeç, çalışmaların güzel olduğunu ancak bunları kadınlara ulaştırılma konusunda haberdar ekmek ve rehberlik ihtiyacı doğduğunu söyledi. Gözgeç, kırsalda kadın girişimciliğinin projelerin desteklenmesi anlamında 2016 yılında destek almaya hak kazananların yüzde 70\'ini kadınların oluşturduğunu da açıkladı.

Toplantı programa katılan kurum ve sivil toplum örgütlerinin Kırsalda Kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusundan yaptıkları faaliyetler, proje ve çözüm önerilerinin dinlenmesi ile son buldu.

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