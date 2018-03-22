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Kırmızıtaş Holding'in patronları 'FETÖ'den tutuklandı

Kırmızıtaş Holding'e ve ona bağlı 4 şirkete kayyım atanmış ve holdingin 3 sahibi de 8 Mart'ta gözaltına alınmıştı

Recai Kırmızıtaş

22 Mart 2018 03:58

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında 8 Mart'ta gözaltına alınan, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da, 8 Mart'ta 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Kırmızıtaş Holding'e ve ona bağlı 4 şirkete kayyım atanmış ve holdingin 3 sahibi de gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, 'FETÖ' ile ilişkili olduğu belirlenen ve kapatılan dernek, federasyon gibi bazı kuruluşlarla para alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı da öne sürüldü.

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