'Kırmızılı kadın' resminin üzeri boyayla kapatıldı!

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaptığı parktaki trafoda yer alan Gezi protestolarının simgelerinden "kırmızılı kadın" resmi, Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) görevlileri tarafından dün akşam saatlerinde beyaza boyandı. Olaya ilişkin belediye tarafından yapılan açıklamada, "Biz o yanlış davranışın tüm polis memurlarımızı temsil etmediğini düşünmekteyiz. Ancak trafo binasının üzerine çizilen resmi boyayıp üstünü kapatanlar, resmedilen orantısız şiddet kullanımını içeren davranışı onaylayan çevrelerdir" denildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal'ın göreve gelmesinden sonra yapımına başlanan Meydankavağı Mahallesi’ndeki parkta yer alan trafoda bulunan resim tartışma yarattı.

Trafonun bir yanında da Nazım Hikmet'in "Davet" şiirinden "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizesine yer verilirken, parka bakan yanında ise Gezi olaylarının simgesi haline gelen, "kırmızılı kadın" olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi Ceyda Sungur’a polisin biber gazı sıktığı anın resmi yapıldı.

'Polis kötü gösteriliyor'

Bunun üzerine bazı vatandaşlar özellikle çocukların vakit geçirdiği parkta polisin kötü bir imaj gibi gösterildiğini savundu.

Dün akşam saatlerinde AKEDAŞ yetkilileri, trafo üzerine resim yapılırken izin alınmadığı gerekçesiyle ’kırmızılı kadın’ resmini beyaza boyadı. Sadece parkı gören kısmı boyanan trafonun diğer yanlarındaki figürlere ise dokunulmadı. Trafonun boyandığı bilgisi üzerine Muratpaşa Belediyesi ’Trafo boyama yarışına girmeyeceğiz’ başlıklı bir açıklama yayımladı.

' Trafo boyama yarışına girmeyeceğiz'

Açıklamada, "Temel insan haklarına saygımız, vatanımıza ve insanımıza sevgimizden dolayı, bir daha böyle olumsuz, insan onuruna yakışmayan görüntüler yaşanmasın diye tarihe bir not düşme adına yapılan ’kırmızı elbiseli kadın ve ona gaz sıkan polis memuru’ resmi, maalesef bir kurum tarafından boyanarak üzeri kapatılmıştır. Oysa biz o yanlış davranışın tüm polis memurlarımızı temsil etmediğini düşünmekteyiz. Trafo binasının üzerine çizilen resmi boyayıp üstünü kapatanlar, resmedilen orantısız şiddet kullanımını içeren davranışı onaylayan çevrelerdir. Orhan Taylan’ın Belediye İşhanı duvarına yaptığı ünlü ’Prometheus’ resminin, 12 Eylül askeri darbesi sonrası, üstünün kapatılmasını andıran tutum gibi tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Muratpaşa Belediyesi olarak hiç kimse ve hiç bir kurum ile trafo boyama yarışına girmeyeceğiz. Ancak parklarımızda bir kamu görevlisinin, vatandaşa orantısız şiddetini hatırlatan başka sembollere yer vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Parkın hemen yanındaki taksi durağında çalışan Hüseyin Demir, parkta oynayan çocukların kendilerine polisin burada ne yaptığını sorduğunu belirterek, "Biz de ’su atıyor’ diyoruz. Bazı kadınlar, bu resmi hiç sevmediğini söylüyor. Bazı araçlardan trafoya elma, domates gibi şeyler atanlar da oldu. Resimle ilgili galiba şikayet olmuş. Akşam saatlerinde elektrik kurumundan geldiler, burayı boyadılar" dedi.