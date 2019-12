Kırmızıgül'den 'New York'ta beş minare'

T24- Yaptığı filmelerle de adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yeni bir film hazırlığına başladı.Milliyet'in yer verdiği haberde,Kırmızıgül'ün yeni filminde Mustafa Sandal'la birlikte çalışacağı belirtildi.





"Beyaz Melek" ve "Güneşi Gördüm" adlı filmleriyle gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi "New York’ta Beş Minare"nin hazırlıklarına başladı.



"New York’ta Beş Minare" adlı filmi, hikayesini ve senaryosunu yazan Mahsun Kırmızıgül yönetecek. Filmin çekimlerine Nisan ve Mayıs aylarında Boyut Film-Murat Tokat’ın yapımcılığında başlanacak.



Mahsun Kırmızıgül ve Mustafa Sandal, 11 yıl önce bir araya gelerek projeyi çekmeye çalıştı. Ancak ikili başarılı olamadı. İlk kez bir sinema filmi için kamera karşısına geçecek olan Mustafa Sandal, filmde top sakallı ve kısacık saçlarıyla yer alacak.



Yönettiği iki filminde de aynı zamanda kamera karşısına da geçen Mahsun Kırmızıgül, yeni filminde de uzun saçlarıyla izleyici karşısına çıkacak. "New York’ta Beş Minare" adlı filmin yedi sahnesinden oluşan teaseri önceden çekilerek, sinema salonlarında izleyicisiyle buluşmaya başladı. Film, Kasım ayında vizyona girecek.



Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği ilk filmi "Beyaz Melek", 2 milyon 31 bin 935 seyirci ile 2007 yılının en çok izlenen filmi oldu.Kırmızıgül’ün ikinci filmi "Güneşi Gördüm" de geçen yılın en çok izlenen ikinci filmi olarak tarihe geçti. Filmi, 2 milyon 491 bin 454 kişi izledi.