Kırmızıda durdu neye uğradığını şaşırdı

Süper Ajan K9, Maskeli Beşler Kıbrıs ve Maskeli Beşler Irak filmlerinde oynayan Atilla Sarıhan ve kardeşi Cüneyt Sarıhan, önceki gece arkadaşları Cumhur Mustafa Ardıç’ın kullandığı otomobille Arnavutköy’e doğru ilerlerken, son anda kırmızı ışığı fark edip durdular.



Hürriyet'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, arkadaki otomobilden inen iki kişi "Neden aniden durdunuz?" diyerek otomobilden indirdikleri Atilla Sarıhan’ı dövdü. Sağ gözüne darbe alan ağabeyini korumaya çalışan Cüneyt Sarıhan da testislerine tekme yedi. Şüpheliler kaçtı. Hastaneye giden Atilla Sarıhan tedavi sonrası taburcu edilirken, testislerinden biri zarar gören kardeşi ameliyata alındı. Gözaltına alınan F.Y. ile F.Y. kardeşler, polislere de saldırıp yaraladı.