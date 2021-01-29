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Kırmızı Oda'da sürpriz ayrılık

29 Ocak 2021 20:20

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı FOX'un sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümünde Burcu Biricik'in ayrılacağı iddia edildi. 

Cuma akşamları reytinglerde zirvede olan dizi başarısını korumaya devam eden dizideki ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı.14. bölümde Kırmızı Oda'ya Boncuk karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğu sahne sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Boncuk'un yerde gelinlikle hareketsiz bir şekilde yatışı akıllara dizinin 22. bölümünde Burcu Biricik'in ayrılacağını getirdi.

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