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Kırmızı montlu saldırgan aranıyor

Cilvegözü'nde meydana gelen bombalı saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıyan kırmızı montlu bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı

12 Şubat 2013 14:22

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 3’ü Türk 14 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada kullanılan aracın Suriye tarafından geldiği öne sürüldü. Patlamadan 23 dakika önce araçtan inen 3 kişiden 2’sinin Suriye tarafına, kırmızı montlu 1 kişinin ise Türkiye tarafına geçtiği öğrenildi.
 
Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda dün öğle saatlerinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4’ü Türk 14 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli patlamada 8’i ağır olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Ağır yaralılar arasında 3 Türk’ün de bulunduğu bildirildi.

Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, patlamayı gerçekleştirenlerin muhtemelen Suriye uyruklu olduğunu söyledi.

Olay anı sınır kapısındaki kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti;

Saat 14.17 sıralarında Suriye tarafından geldiği öne sürülen pikap tipi bir araç, sınır kapısına 21 metre kala park edildi.

Araçta bulunan 3 kişi, bir süre sonra araçtan indi. 2 kişi Suriye tarafına kaçarken, kırmızı montlu bir saldırgan Türkiye tarafına geçti.

Zanlıların gözden kaybolmasından yaklaşık 23 dakika sonra da patlama gerçekleşti.

Aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiği belirtiliyor. Saldırıda kullanılan patlayıcı miktarının 35-50 kilogram arasında olduğu öğrenildi.

Reyhanlı Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Savcı, söz konusu görüntüleri gümrük personeli ve bölge esnafıyla birlikte izliyor.

Türkiye tarafına geçtiği tespit edilen kırmızı montlu saldırgan da her yerde aranıyor.

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