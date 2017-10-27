Kırmızı Kedi Yayınevi 29 Ekim'de Kartal'da

İSTANBUL(DHA) - KIRMIZI Kedi Yayınevi Kartal mağazası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda açılıyor. Gazeteci- yazar Yılmaz Özdil açılış gününde okurlarıyla buluşarak, \'Sen Kimsin?\' adlı yeni kitabını imzalayacak.

Kırmızı Kedi Yayınevi\'nin Beyoğlu, Beşiktaş ve Eyüp\'te bulunan mağazalarına bir yenisi daha ekleniyor. Kartal\'da açılacak olan yeni mağazanın açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda yapılacak. Kırmızı Kedi Yayınevi, Kartal mağazasında 70 bin kitap okuyucusuyla buluşacak. Ayrıca yayınevinde kırtasiye ve süreli yayınlar da yer alacak.Aynı gün; Yılmaz Özdil, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yeni yayımlanan kitabı, \'Sen Kimsin?\'i imzalayacak. İmza saat 12.00\'de başlayacak.

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