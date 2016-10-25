'Kırmızı kategoride' aranan Adil Öksüz'ü ihbar edene 4 milyon TL ödül

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin "kilit ismi" olarak da bilinen Adil Öksüz'ün "kırmızı kategoride" arandığını bildirdi. Öksüz'ü ihbar edene 4 milyon TL ödül verilecek.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Adil Öksüz, darbe girişimi gecesi Ankara'daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yakalanmış, sorgusu sonrası serbest bırakılmıştı.

Öksüz, hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen Cemaati'nin "kara kutusu" ve "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla aranıyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Adil Öksüz'ün en son 19 Temmuz'da TSİ 03.00 sıralarında Akyazı TEM Otoyolu gişelerinden geçerken görüldüğünü bildirmişti.

DHA'nın haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Öksüz'ün bir süre İstanbul'da kaldığını ve otomobil ile otoyol gişelerinden geçtiğini güvenlik kameralarıyla tespit etmişti. Otomobili Akyazı'da kayınpederinin evinin garajında bulunan Öksüz'ün yurtdışına kaçmış olabileceğinden şüphe ediliyordu.

İçişleri Bakanlığı, arananlar listesine 37 kişinin daha eklendiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA), kamuoyuyla paylaşılan arananlar listesinde Öksüz'le beraber 8 kişinin "kırmızı kategoride" olduğunu bildirdi.

AA'nın haberinde, bugün açıklanan güncel "terörden arananlar" listesinde aranan şüpheliler ve kategorileri şu şekilde duyuruldu:

"Kırmızı" kategori: Abdullah Aymaz, Ahmet Kara, İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mustafa Özcan, Naci Tosun ve Adil Öksüz.

"Mavi" kategori: Necdet Başaran, Necdet İçel ve Nevzat Ayvacı.

"Yeşil" kategori: Harun Tokak, İsmet Aksoy ve Mustafa Yeşil.

"Turuncu" kategori: Abdulletif Tapkan, Bekir Baz, Cevdet Türkyolu, Mehmet Hanefi Sözen ve Recep Uzunallı.

"Gri" kategori: Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Mahmut Akdoğan, Mehmet Ali Büyükçelebi, Murat Karabulut, Rıdvan Akovalı, Sait Aksoy, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Zekeriya Öz, Ali Kalyoncu, Uzay Şahin ve Cansun Sarıyıldız.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanması amacıyla, vatandaşların ihbar yapabileceği "www.terorarananlar.pol.tr" adresli internet sitesi ile "@terorarananlar" isimli Twitter ve "@arananteroristler" adlı Facebook hesaplarının 28 Ekim 2015 hizmete başladığı yinelendi.

Açıklamaya göre şu ana kadar, soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili ihbarda bulunan vatandaşlara toplam 4 milyon 680 bin lira ödülü verildi.