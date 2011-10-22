-Kırmızı kartlar havada uçuştu KÜTAHYA (A.A) - 22.10.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesindeki amatör küme maçının 15'inci dakikasında futbolcular arasında kavga çıktı. Bu nedenle sahadaki 22 oyuncudan 12'sine kırmızı kart gösteren maçın hakemi, karşılaşmayı tatil etti. Simav 1. Amatör Küme (A) Grubu'nda, Savcılarspor ile Karacahisarspor takımları, Akbaldır Stadı'nda karşılaştı. Savcılarspor, 5'inci dakikada Fatih'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla devam ederken, 15'inci dakikada Savcılarspor futbolcusu Birol, kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Karacahisarsporlu Murat ile tartışmaya başladı. İki futbolcu arasındaki tartışmaya diğer oyuncular da dahil olunca, saha bir anda karıştı. Futbolcular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaklaşık 15 dakika süren ve polis ekiplerinin araya girmesiyle zorla sona erdirilen kavga nedeniyle yaralanan ya da gözaltına alınan futbolcu olmadı. Hakem Melih Ünsal, Savcılarspor'dan 7, Karacahisarspor'dan 5 olmak üzere toplam 12 futbolcuya kırmızı kart gösterdikten sonra maçı tatil etti. Daha sonra, iki takımın yönetici, teknik heyet ve futbolcuları, polisin güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı. Maçla ilgili kararın, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.