Kırmızı kart gördü kendini kesti!

PSV Eindhoven'da forma giyen Erik Pieters aylar sonra sahalara döndü. İlk maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında ise sinirlerine hakim olamadı.

PSV Eindhoven'da forma giyen Erik Pieters, ligde oynadıkları PEC Zwolle maçında gördüğü kırmızı kartın ardından sinirini soyunma odasındaki camdan çıkardı ve kolunu kesti.

Hollanda Eredivisie'de Cuma günü oynanan PSV Eindhoven - Zwolle maçında PSV'nin defans oyuncusu Erik Pieters 9 aylık sakatlığının ardından oynadığı ilk maçta kırmızı kart gördü.

PSV'nin 3-1 yenildiği maçta gördüğü karta çok sinirlenen ve soyunma odasına giderken tünelde duvarları yumruklayan Pieters, daha sonra cama yumruk attı. Hollanda milli takımın da oynayan Pieters'ın bu yüzden kolu kesildi.