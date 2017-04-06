Kırmızı kart gördü, hakemin burnunu ısırdı

Trabzon'da 2'inci Amatör Play Off Grubu'nda Mulakaspor ile Gölçayırspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören ve karara tepki gösteren futbolcu Ömer Kuşçu, hakem Furkan Aksuoğlu'nun burnunu ısırdı.

Odatv’de yer alan habere göre, Trabzon'da 2'inci Amatör Play Off Grubunda mücadele eden Mulakaspor ile Gölçayırspor Yavuz Selim Sahası'nda karşılaştı. Müsabakanın 33'üncü dakikasında maçın hakemi Furkan Aksuoğlu, Mulakaspor'lu oyuncu Ömer Kuşçu'ya rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart kararı sonrası saha bir anda karıştı, karara itirazını sürdüren Mulakasporlu oyuncu Ömer Kuşçu, yaşanan kargaşa sırasında hakem Aksuoğlu'nun burnunu ısırdı.

Hakem şikayetçi oldu

Saha içindeki gerginlik polisin müdahalesiyle önlenirken, müsabakayı yöneten Hakem Aksuoğlu maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti.

Burnu kan içinde kalan ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınan hakem Furkan Aksuoğlu, futbolcu Ömer Kuşçu'dan şikâyetçi oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Ömer Kuşçu, ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yarıda kalan maçla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği belirtildi.