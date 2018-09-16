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Kırmızı ışıkta topalladı, yeşil ışıkta topladığı paraları saydı

İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA'da bir kavşakta dilencilik yapan bir kişi kırmızı ışık yandığında topallayarak sürücülerden para dilendi

16 Eylül 2018 15:36

İSTANBUL, (DHA) ÇATALCA\'da bir kavşakta dilencilik yapan bir kişi kırmızı ışık yandığında topallayarak sürücülerden para dilendi. Yeşil ışık yandığında ise normal bir şekilde yürümeye devam etti. O anlar kavşaktaki bir vatandaş tarafından görüntülendi. 
Ahmediye Kavşağı\'nda çekilen görüntülerde trafik ışıklarının yanına yürüyerek gelen bir kişi görülüyor. Kırmızı ışık yandığında engelli numarası yapan kişi sürücülerden para topluyor. Yeşil ışık yandığında ise hiç bir şey yokmuş gibi yürümeye devam ediyor. O anlar kavşaktaki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

 

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