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Kırmızı ışıkta silahlı çatışma

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

24 Haziran 2015 22:31

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 ayrı suç örgütü üyeleri silahlı çatışmaya girdi. Çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nihat Uludağ'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Ordu Caddesi Dörtyol Camii önünde önceki gün trafik ışıklarında kırmızı yanması üzerine duran otomobilin yanına bir cipten inen Engin Ö. geldi.

Ardından da beraberindeki tabancayı çekip, otomobile ateş etmeye başladı. Engin Ö.'ye otomobilde bulunanlar da silahlarını ateşleyerek karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Selim T., Barbaros T. ve Engin Ö. yaralandı. Yaralı olarak kendisini bekleyen cip ile olay yerinden kaçan Engin Ö., götürüldüğü Eyüp Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Daha önce de birbirlerine yönelik silahlı saldırı düzenleyen iki suç örgütüne yönelik polisin operasyonu sürüyor.

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