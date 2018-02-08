T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırmızı ışıkta kaza: 4 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobilin, kırmızı ışıkta duran başka otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

08 Şubat 2018 14:24

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, otomobilin, kırmızı ışıkta duran başka otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Siverek- Diyarbakır çevre yolunda, Abdulkadir Manga\'nın kullandığı 06 HSC 82 plakalı otomobil, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Yılmaz yönetimindeki 48 P 2216 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Sultan Yılmaz ve Mustafa Bayraktar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hasar meydana gelen araçların otoparka çekilmesinin ardından bir süre kapatılan yol, ulaşıma yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekKazaYenişehir MahallesiAbdulkadir MangaHSCMustafa YılmazKazadaSultan YılmazMustafa BayraktarYaralılarSiverek Devlet HastanesiAcilHasarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24