Kırmızı ışıkta kaza: 4 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, otomobilin, kırmızı ışıkta duran başka otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Siverek- Diyarbakır çevre yolunda, Abdulkadir Manga\'nın kullandığı 06 HSC 82 plakalı otomobil, kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Yılmaz yönetimindeki 48 P 2216 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Sultan Yılmaz ve Mustafa Bayraktar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hasar meydana gelen araçların otoparka çekilmesinin ardından bir süre kapatılan yol, ulaşıma yeniden açıldı.



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