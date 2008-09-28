Kırmızı ışıkta geçtim bana ceza yazın!

Çorlu'da kırmızı ışık ihlali yapan Ender Şentürk, Trafik Büro Amirliği'ne giderek kendini ihbar etti. Şenturk'e 115 YTL ceza kesildi ve ehliyetinden 15 ceza puanı düşürüldü.



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kullandığı otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücü yaptığının yanlış olduğunu anlayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğine giderek kendisini ihbar etti. Polisler bunun üzerine 23 yaşındaki Ender Şentürk'e 115 YTL ceza kesti ve sürücü belgesinden 15 ceza puanı düştü.



Saray İlçesi'ne bağlı Büyükyoncalı Beldesi'nde kağıt toptancılığı yapan Ender Şentürk, alışverişe geldiği Çorlu'da 59 EE 196 plakalı otomobiliye Kız Meslek Lisesi kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Yaptığının yanlış olduğunu düşünen Ender Şentürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne giderek polis memurlarına kırmızı ışıkta geçtiğini ve kendisine ceza yazılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri sürücü Şentürk'e 115 YTL para cazası kesti ve ehliyetinden 15 ceza puanı düştü. Alışveriş yapmak için Çorlu’ya geldiğini belirten Ender Şentürk, “Otomobilimde yüksek sesle müzik dinliyordum. Ses nedeniyle dikkatim dağıldı ve dalgınlıkla kırmızı ışıkta geçtim. Kırmızı ışıkta geçtiğimi fark edince otomobilimi kenara çektim ve daha sonra bunun yanlış olduğunu düşünerek Emniyet Müdürlüğü’ne geldim ve kendime ceza yazılmasını istedim. Yaptığım hata yanlıştı. Ben de bu hatanın cezasını çekmek istedim” dedi.



(DHA)

