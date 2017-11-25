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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı, polise direndi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kırmızı ışıktaki bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü Mehmet U

25 Kasım 2017 14:58

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kırmızı ışıktaki bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü Mehmet U., olay yerindeki polislere hakaret edip, direnince gözaltına alındı. 
Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı\'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mehmet U. yönetimindeki 33 AZF 33 plakalı lüks otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Ünal\'ın yönetimindeki 36 SD 113 plakalı hafif ticari araca arkadan hızla çarptı. Kazada, Ünal\'ın kızı ve eşi hafif yaralandı. Yaralı anne-kız, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde sevk edilen polisler inceleme yaptığı sırada otomobil sürücüsü ile polisler arasında tartışma çıktı. Polislere hakaret edip, direnen sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı. 
OTOMOBİLDE BOŞ VE DOLU İÇKİ ŞİŞELERİ
Mehmet U.\'nun gözaltına alınıp, polis merkezine götürülmesinin ardından otomobilde yapılan incelemede boş ve dolu içki şişeleri bulundu. Kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilin kendilere arkadan çarptığını belirten Ünal, \"Kızı havaalanına götürüyordum. Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen hızlı araba, bana vurdu. Karım yaralı, kızım yaralı. Allah kimsenin başına böyle kaza vermesin\" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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