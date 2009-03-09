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Kırmızı halıyla karşılandı

Bülent Ersoy, Çorumspor yararına konser vermek için kente özel helikopteriyle geldi.

09 Mart 2009 02:00

Bülent Ersoy, Çorumspor yararına konser vermek için kente özel helikopteriyle geldi.

CHP'nin Çorum Belediye Başkan adayı Sait Börekçi ve eşi Şerife Börekçi tarafından karşılanan Ersoy, kendisi için serilen kırmızı halı üzerinde yürüyüp cipe bindi.

13 bavul ile geldi

Türkiye 2'nci Lig Yükselme Grubu'nda mücadele eden Çorumspor yararına konser vermek için gelen Bülent Ersoy'u taşıyan helikopter Çorum- Samsun karayolu üzerindeki TSO Fuar Kompleksi'ndeki alana iniş yaptı. Konser için ekstra para almayacağı belirtilen Ersoy'u CHP Belediye Başkan adayı Sait Börekci ile eşi Şerife Börekci çiçeklerle karşıladı. Helikopterden inerek bineceği cipe kadar olan 10 metrelik bölümü kırmızı halı üzerinde yürüyerek giden Bülent Ersoy, toplam 13 bavul, koli ve poşet ile geldi. Ersoy'un eşyaları 4 kişi tarafından helikopterden indirilerek minibüse konuldu. Anitta Otel'in 11’nci katında bulunan kral dairesinde dinlenen Ersoy, bugün saat 19.30’da 1200 kişi kapasiteli olan ve saha içine konulacak koltuklarla kapasitesi 5 bin kişiye çıkarılacak Atatürk Spor Salonu'nda konser verecek. Biletlerin 3 TL’den satıldığı konserden sağlanacak gelirin tümünün Çorumspor'a aktarılacağı belirtildi. Ersoy’un 20 bin TL tutması beklenen tüm masraflarını aynı zamanda CHP’nin Belediye Başkan Adayı olan işadamı Sait Börekçi’nin karşıladığı belirtildi.

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