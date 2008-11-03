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Yaşam

Kırmızı halıya basma yanarsın!

Cumhurbaşkanı Gül'ü bekleyen tören kıtası askerleri kırmızı halıya basmamak için büyük çaba sarfettiler.

03 Kasım 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Gül'ü bekleyen tören kıtası askerleri kırmızı halıya basmamak için büyük çaba sarfettiler.

Gül, İzmir'de 9. Yıllık Kuzey Güney Avrupa Ekonomik Forumu'nun ve İzmir Kalkınma Ajansı Arama Konferans Bilgilendirme Toplantısı'nın açılışlarına katılmak ve Swissotel Grand Efes'in açılışını yapmak üzere İzmir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü karşılamak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gelen tören kıtası askerleri kırmızı halının üzerine basmamak için halının üzerine atlayarak geçtiler.

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