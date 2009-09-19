Kırmızı gömleklilerle, sarı gömlekliler gösteri yaptı



Tayland'da devrik başbakan Thaksin Şinavatra yandaşı “kırmızı gömlekliler” ile hükümet yanlısı “sarı gömlekliler” aynı gün gösteri yaptı.



Kırmızı gömlekliler, başkent Bangkok'ta, sürgündeki liderlerinin devrilmesinin üçüncü yılını anmak için bir araya gelirken, Tayland ile Kamboçya sınırındaki tartışmalı bölgede bulunan Preah Viheear Tapınağı yakınlarında da “Sarı gömlekliler” gösteri düzenledi.



“Sarı gömlekliler” de bugünkü gösterilerinde Kamboçya'nın egemenliğinde bulunmasına rağmen Tayland tarafından istenilen 6. yüzyıldan kalma tapınağa girmek istedi, polis ise Kamboçya ile yeni gerilimleri engellemek için göstericilerin tapınağa girişine izin vermedi.

