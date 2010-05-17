Kırmızı Gömlekliler'in askeri lideri öldü!

T24- Tayland'da muhaliflerle ordu arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Son 4 günde ölenlerin sayısı 30'a ulaştı. Yaralı sayısı da 300'ü buldu. Muhaliflerin geçtiğimiz hafta vurulan askeri stratejistlerinin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



Hükümet karşıtı protesto eylemleri düzenleyen ve "kırmızı gömlekliler" olarak adlandırılan göstericilerin "askeri lideri" konumundaki General Hattiya Savasdipol (58) öldü.



Tayland ordusunda görevli bir askerken hükümete karşıtı hareket içinde yer alan Hattiya'nın ölüm haberi, başından aldığı bir kurşun yarası nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin müdürü tarafından verildi.



Daha çok "Seh Daeng" ismiyle tanınan Hattiya, 13 Mayısta düzenlenen saldırıda başından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.



Hattiya'nın yaralanması, "kırmızı gömlekliler"in başkent Bangkok'ta geniş çaplı hükümet karşıtı protesto eylemleri düzenlemesine neden olmuştu.



"Diyalog mümkün"







Tayland hükümeti, protestocuların saldırılarına son vermeleri durumunda diyoloğun mümkün olabileceğini bildirdi.



Hükümet sözcüsü Panitan Wattanayagorn, televizyonda yaptığı açıklamada, protestocuların ülkenin normale dönmesi için çaba sarf etme konusunda samimi olması ve bu samimiyetlerini ülkede barışı tekrar tesis etmeye yönelik eylemlerle ortaya koyması gerektiğini söyledi.



Panitan, "Protestolar, şiddet ve yetkililere karşı saldırılar son bulup durum yatıştığında hükümet müzakerelerin sürdürülmesine hazırdır" dedi.



Muhalif Kırmızı Gömlekliler de, ateşkesin sağlanması ve askerlerin çekilmesi durumunda hükümetle müzakerelere hazır olduklarını söyledi.



Olağanüstü hal genişledi



Bu arada, Tayland hükümeti ülkedeki olağanüstü hali genişletti, Birleşmiş Milletler arabulucuğunda müzakere teklifini ise reddetti.



Hükümet, olağanüstü hali 5 bölge daha genişletti. Muhaliflerin kamplarında bulunan kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye ediliyor. Güvenlik güçleri, başkentin bazı bölgelerine girenlerin vurulacağını duyurdu.



Tayland'da eski Başbakan Şinavatra yanlısı muhalifler hükümetin feshini istiyor. Son çatışmaların nedeni, Tayland hükümetinin muhalifleri Bangkok'taki kamp alanından çıkartmak istemesi.



"Kırmızı Gömlekliler" adlı grup 3 günde 30'dan fazla kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığı çatışmaların son bulması için pazar günü müzakere çağrısı yapmıştı.