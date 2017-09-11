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Politika

'Kırmızı fularlı kız'ın fotoğrafını taşıdıkları için yargılanan 11 kişiye tahliye

11 kişi 3 aylık tutukluluk sürecinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı

11 Eylül 2017 21:00

Rakka'da IŞİD'e karşı çatışmalarda hayatını kaybeden kaybeden Ayşe Deniz Karacagil’in fotoğraflarını taşıdıkları gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan 11 kişi tahliye edildi.

Kamuoyunda ‘kırmızı fularlı kız’ olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’in fotoğraflarını taşıdıkları gerekçesiyle yargılanan 11’i tutuklu 14 kişinin duruşması bugün ilk kez görüldü.

Tutuklu yargılanan 11 kişi 3 aylık tutukluluk sürecinin ardından Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından aralarında ESP MYK üyesi Özgen Sadet, SGDF MYK üyesi Ali Deniz Esen, ÖGK Koordinasyon üyesi Gizem Kılıç, SKM İstanbul Sözcüsü Gülçin Aykul’un da bulunduğu 11 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

 

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