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Ekonomi

Kırmızı et üretimi dördüncü çeyrekte yüzde 12.6 azaldı

İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 12

12 Şubat 2018 13:09

İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Türkiye\'de toplam kırmızı et üretimi 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 12.6 azalarak 295 bin 329 ton olarak tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) 2016 kırmızı et üretimiyle ilgili verilerine göre 2017 yılı dördüncü çeyreğinde kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 12.6 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 arttı.
Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 109 bin 80 ton olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.4 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 arttı.
2017 Dördüncü Çeyreğinde koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 21.3 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68.2 arttı. (Grafik)

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