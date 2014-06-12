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Sağlık

Kırmızı et, meme kanseri riskini artırıyor mu?

ABD'de yapılan bir araştırma yetişkinlikte çok fazla kırmızı et yemenin meme kanseri riskini az da olsa artırabileceğine işaret ediyor

12 Haziran 2014 14:03

Harvard Üniversitesi uzmanları, kırmızı et yerine fasulye, bezelye, mercimek, kümes hayvanı eti, kabuklu yemiş ve balık tüketiminin genç kadınlarda kanser riskini azaltabileceğini belirtiyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Harvard Üniversitesi'ndeki araştırma kapsamında 24-43 yaşları arasındaki 89 bin kadının sağlık durumları incelendi. Ardından meme kanseri olan 3 bin kadının beslenme alışkanlıklarına bakıldı.

Doktor Meryem Fervid, sonuçları İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlanan araştırmalarıyla ilgili olarak "Yüksek miktarda et tüketimi meme kanseri için bir risk faktörü olabilir" dedi, ancak bu riskin "küçük" olduğunu söyledi.

Oxford Üniversitesi'nden sağlık araştırmaları uzmanı Prof. Tim Key, bu araştırmadanın kırmızı etle meme kanseri arasında sadece "zayıf bir bağlantı" kurduğunu ve bunun, ikisi arasında kesin bir bağlantı olmadığına dair yaygın görüşü değiştirecek nitelikte olmadığını söyledi.

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