-KIRMIZI ET FİYATLARI DÜŞTÜ BURSA (A.A) - 03.01.2011 - Büyükbaş karkas kesim kilogram fiyatı 18,5 liradan 16 liraya, kuzu karkas ise 24 liradan 20 liraya geriledi. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, yaptığı açıklamada, büyükbaş ve kuzu ithalatıyla Türkiye'de kırmızı ette yaşanan sıkıntının bir nebze giderildiğini belirtti. Özellikle son dönemlerde Bulgaristan'dan kuzu ithalatının etkisiyle kuzu karkas kilogram fiyatının 24 liradan 20 liraya gerilediğini kaydeden Yıldız, ''Büyükbaş hayvan etinde de fiyatlar düştü. Karkas kesim fiyatı 18,5 liradan 16 liraya geriledi. Bu durum kıyma ve kuşbaşı fiyatlarını da düşürdü'' dedi. Yıldız, 2 liralık ucuzlamayla sucuk fiyatlarındaki büyük indirimlerin dikkat çekici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Kırmızı etin karkas kilosu 18,5 liradan satılırken sucuk 50 liraya kadar çıktı. Şimdilerde ise bazı kampanyalarla kilogram fiyatı 20-30 liraya geriledi. Kırmızı ette 2 liralık azalmayla sucukta 15-20 liralık düşüş gerçekçi değil. Sucuk, salam ve sosis fiyatları çok yüksekti. Aşırı fiyatlardan satılıyordu. Bu kadar ucuzlama mümkün değil. Bazı firmalar fırsatçılık yapıyor, oldukça yüksek fiyatlar uyguluyordu.'' Muhsin Yıldız, tüketicilerden araştırma yaparak et ürünü almalarını önererek, yüksek fiyatlar uygulayan firmaların ürünlerine talep gösterilmemesini istedi.